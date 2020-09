No cabe más desfachatez en esta TVE: Pablo Iglesias y su ‘groupie’ Ana Pardo de Vera piden retirarle el título de rey a Juan Carlos

TVE hace tiempo que dejó de ser la televisión de todos los españoles, más allá de su correspondiente financiación, que nos incumbe a todos.

En esta ocasión, la presencia en el plató de ‘La Hora de la 1′, el nuevo programa creado por Enric Hernández y que presenta Mónica López, del vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, como invitado, y de Ana Pardo de Vera, ex directora de Público, como tertuliana, sirvió para crear un frente común contra la Monarquía en general y el rey emérito en particular.

«Está en la mano del Gobierno retirarle el título del rey al emérito»

Tras la entrevista de Mónica López, llegó el turno de las preguntas de la mesa. Solo Joaquín Manso pareció querer incomodar al vicepresidente a cuenta del ‘caso Dina‘, pero el entusiasmo le duró poco cuando Iglesias atacó algunas portadas de su periódico.

Los fuegos artificiales llegaron con la ‘pregunta’ de Pardo de Vera, a quién, recordemos, Podemos quiso colocar al frente de TVE tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, siendo finalmente vetada para el cargo por Iván Redondo.

La ex directora de Público planteó a Iglesias la siguiente cuestión:

Está en la mano del Gobierno retirarle el título de rey al emérito. ¿Qué le dice Pedro Sánchez cuando le pregunta por ello?

La respuesta del invitado era la siguiente:

Pues que no está de acuerdo.

Pardo de Vera quiso hacer (más) méritos para la causa:

¿Por qué? Creo que los indicios están ampliamente demostrados

Iglesias se explayó a gusto:

Sí, pero el PSOE es monárquico. Algún día dejará de serlo. Y Podemos es republicano. Para nosotros la huida del emérito es una vergüenza. Se ha publicado la factura del coste de estar en ese hotel de lujo. La imagen de España es muy mala pero no renunciamos a convencer a nuestro socio y tenemos la sensación que serán sus militantes y sus votantes quienes les harán cambiar.

Mano de palos a Tezanos por negarse a incluir en el CIS la cuestión monárquica

Por lo demás, Iglesias y López se lo pasaron en grande a costa de José Félix Tezanos, presidente del CIS.

En PD ya contábamos hace escasas fechas la actitud hostil que en TVE depararon al mencionado sociólogo, al que afearon en varias ocasiones que su instituto no incluya a la Corona en sus preguntas habituales.

«La sociedad empuja a llevar a España a la república. El CIS se empeña en no ver el debate que hay en la calle, sobre todo en la gente joven, que no entiende de cuestiones del pasado. Hoy no hay correlación parlamentaria, pero hace algunos años parecía que era imposible que no terminara el bipartidismo. Yo se lo digo a los dirigentes del PSOE, que ahora son monárquicos pero les van a hacer girar», decía el podemita, que se llenó la boca para repetir lo del «horizonte republicano» como un papagayo.

Mónica López, encantada con lo que escuchaba, se apuntó al bombardeo: «El viernes tuvimos aquí a Tezanos y el insistió. Le dijimos todos que preguntara el CIS, pero se negó».