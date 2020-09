Los de ‘Espejo Público’, desesperados por captar audiencia, le hacen una jugarreta en directo a Susanna Griso

Susanna Griso no gana para disgustos.

Un año más, este comienzo de temporada para ‘Espejo Público’ (Antena 3) ha sido un completo desastre en comparación con ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco).

En septiembre de 2020, Susanna Griso volvió de sus vacaciones el 1 de septiembre, una semana antes que Ana Rosa Quintana y durante esa semana, los de Telecinco seguían ganando con un 16,7% de share frente al 12,3%.

El batacazo absoluto se produjo cuando Ana Rosa regresó el 7 de septiembre de 2020 y fue un rotundo éxito. Así, del 7 al 10 de septiembre de 2020, ‘El programa de Ana Rosa’ consiguió un 17,6% de cuota de pantalla de media mientras que ‘Espejo Público’ se desplomó a un 11,4% de share. Catastrófico.

Desesperados por rascar un poco de audiencia, este 23 de septiembre de 2020, ‘Espejo Público’ le ha hecho pasar un mal trago a Susanna Griso.

¿La idea genial? someter a la presentadora a un test de antígenos y mantener ‘enganchados’ a los espectadores, que llamados por el morbo de ver la prueba en directo y esperar en vilo el resultado, estuvieran sin despegarse del televisor viendo a la presentadora en un aprieto.

Lo anunciaban al comienzo del espacio y la mano ejecutora, el enfermero Héctor Castiñeira, colaborador habitual del programa.

“Mide una proteína del virus. No es exactamente a una PCR, pero el resultado que da es similar porque lo que busca si en este momento tenemos el virus o no. No busca anticuerpos”, ha explicado Castiñeira. «No sé porque esta prueba me la tengo que hacer yo», comentaba Griso.

🎥VÍDEO| Comprobamos con @susannagriso cómo funcionan los test de antígenos que ha comprado la Comunidad de Madrid#23SeptiembrESp ▶https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/WBlbt4zDzX — Espejo Público (@EspejoPublico) September 23, 2020

«Perdón, creo que me está llorando el ojo»

Cual conejillo de indias, la presentadora confesó que se esperaba que le hicieran «el test rápido de un pinchazo en el dedo». «Vengo con el hisopo preparado», le advertía el enfermero.

«Me he hecho PCR, test serológico, todo negativo. Agradable no es«, ha asegurado Griso instantes antes de hacerse la prueba. La presentadora se sometía entonces al test de antígenos aguantando el momento y una vez extraída la muestra, expresaba su malestar quejándose mínimamente.

«Perdón, creo que me está llorando el ojo», ha asegurado mientras se sacaba con papel.

Quince minutos después, el tiempo que tarda en dar el resultado, le han comunicado el resultado: negativo.