Rosa María Mateo y Enric Hernández ‘podemizarán’ aún más TVE con el fichaje de Cintora para competir contra Ferreras

La administradora única cada día menos provisional, Rosa María Mateo, y el ‘superdirector’ de informativos llegado con aval de La Moncloa, Enric Hernández, ‘podemizarán’ aún más las mañanas de TVE ya que se encuentran negociando la incorporación de otro fichaje externo, la del periodista televisivo Jesús Cintora, conocido por haber sido de los primeros en ponerle sillón a dirigentes de Podemos cuando presentaba ‘Las Mañanas de Cuatro’.

Según cuenta El Periódico, TVE ya ha aprobado este nuevo programa, que sería un nuevo magacín de actualidad, con la intención de competir contra el ‘rey de la izquierda’ dentro de la franja matinal, el ‘Al rojo vivo‘ de Antonio García Ferreras.

Según asegura esta fuente, el proyecto ha recibido la luz verde y llegaría a La1 en los próximos meses. Ahora la intención es cerrar el fichaje de Cintora, ex presentador de ‘Las Mañanas de Cuatro’ y en los últimos tiempos colaborador de Atresmedia, donde presentó ‘Carretera y manta’ amén de colaboraciones en ‘Al rojo vivo’ o ‘laSexta Noche’.

Plataforma TVE Libre: «Es una tropelía y la liquidación absoluta de la televisión pública»

La Plataforma TVE Libre, muy crítica con la actual dirección, no ha tardado en manifestarse ante esta noticia, aún no confirmada por RTVE: «Si comete esta tropelía y ofensa a los periodistas de la casa y el Consejo de Informativos y los sindicatos no se movilizan, llegaremos a la liquidación absoluta de la TV pública».

Competir contra Ferreras por la audiencia de izquierdas

Al ser un proyecto en ciernes, no se sabría aún qué estrategia de programación seguiría TVE con esta nueva apuesta, pero ‘El Periódico’ asegura que la intención es que compita contra ‘Al rojo vivo’.

Esto supondría que ocuparía un tramo en el que actualmente se emite el espacio ‘Cocina al punto con Peña y Tamara’.

Hay que recordar que la revolución decretada por Enric Hernádez para esta temporada ha sido extremadamente profunda, al dictar el fin de una marca histórica como ‘Los Desayunos’.

Las novedades pasaron por un magacín contenedor cuya responsabilidad ha caído en Mònica López, cuyo debut se ha saldado con audiencias discretas y un claro sesgo ideológico, con tertulianos mayoritarios de la izquierda (entre los que incluso hay varios expolíticos de partidos progresistas) y un rudo enfrentamiento con Santiago Abascal, líder de VOX, al que incluso llegaron a colar una pregunta crítica de una espectadora que en realidad era una militante socialista.