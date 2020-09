Eduardo Inda: «Aquí hay una campaña pergeñada desde Moncloa para hundir Madrid y acabar con Ayuso»

El plan es cercar y hundir a Madrid por una mera cuestión de rédito político.

La segunda oleada del coronavirus en España ha puesto a su capital y a toda la Comunidad Autónoma en la diana del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, pese a lo acordado con el viceconsejero de Salud del Ejecutivo regional madrileño, Antonio Zapatero, sigue empeñado, siguiendo órdenes de Moncloa, en conseguir el cierre total de la ciudad de Madrid, una medida que en cambio no adopta en regiones como Navarra o La Rioja donde los índices de contagio también invitarían a plantear el confinamiento.

En la tertulia política de ‘laSexta Noche‘ del 26 de septiembre de 2020 el director de Okdiario, Eduardo Inda, fue muy claro a la hora de denunciar la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez.

El periodista navarro no alberga la menor duda de que el plan trazado desde el Ejecutivo sanchista es utilizar a Madrid como el perfecto rehén para así acabar con la carrera política de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña.

Inda se llevaba las manos a la cabeza porque la llamada curva de contagio por casos de Covid-19 en Madrid estaba empezando a descender y, por tanto, no daba crédito a que se pudieran adoptar medidas más drásticas como un confinamiento:

El director de Okdiario tenía claro que más que la preocupación real por la cuestión sanitaria, el propósito que oculta el Ejecutivo central es poner a Isabel Díaz Ayuso en el disparadero:

Aquí de lo que se trata es de hundir Madrid para hundir a Ayuso. No nos engañemos porque estamos en la misma tesitura que el 16 y el 17 de marzo de 2020 con Madrid. Es atacar a Madrid y esto lo contó el diario El País, no lo he contado yo. Hay una campaña ordenada y pergeñada en Moncloa para acabar con la Presidencia de la Comunidad de Madrid.