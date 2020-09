Vicente Vallés: «Me preocupó que Pablo Iglesias, con los problemas que tiene España, hablase de mí en Moncloa»

Es la pesadilla en sesión continua del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Vicente Vallés, el presentador de las noticias de la noche de lunes a viernes en Antena 3, habla en una extensa entrevista para la publicación digital Zenda de su trayectoria profesional.

Por supuesto, gran parte de la charla con el periodista de la primera cadena de Atresmedia se centra en el famoso pasaje en el que Vallés se convirtió en el gran señalado por este Ejecutivo sanchista después de que el vicepresidente segundo, el podemita Iglesias, hablase de él en el transcurso de una rueda de prensa en Moncloa.

Las palabras del líder morado desde el Palacio presidencial fueron estas:

En una democracia todos los poderes son objeto de crítica. También el mediático. Aunque hay algunas críticas que he leído que no comparto. Se ha llegado a llamar cloaquín a Vicente Vallés. No me gusta, y lo dice alguien que sabe lo que es ser insultado. Pero también hay que naturalizar que cualquiera está sometido a la crítica y al insulto.