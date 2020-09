«Para ser tío, ¡pocos huevos tienes!»: el escándalo transfóbico entre Sofía Suescun y Amor Romeira que podría salir muy caro a la reina de los realities

View this post on Instagram

¿Quiénes somos? (Sólo respuestas incorrectas) 👭🏽🤣 . . . . . . Estoy muy orgullosa de ti hermana! Eres una valiente y espero que todo vaya bien y poco a poco consigas salir de ese bucle! Te quiero @anabelpantoja00 ❤👭🏽 . . Mi vestido: @topwoman.onlineshop 👗 Mis Sandalias: @susanabix 👠