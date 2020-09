Oriana muerde la mano que le da de comer y embiste contra el talismán de Mediaset: «‘La isla de las tentaciones’ no tiene interés, son amantes cochinas»

Tras asegurar tajantemente que no iría a ‘La isla de las tentaciones’ (Mediaset) porque es «la crónica de una muerte anunciada en la que sabes a lo que vas: a ser cornuda, a ser infiel o a no interesar a nadie», Oriana Marzoli ha hablado del «famoso programa que tan de moda está», algo que ella no logra comprender porque, bajo su punto de vista, «ya se sabe lo que va a pasar». Lo ha hecho en su canal de Mtmad, en el que acostumbra a sembrar la polémica cada vez que publica un vídeo.

«Si tienes dudas con tu pareja, no veo la necesidad de ir ahí sabiendo a lo que te expones. (…) Para triunfar, tienen que ponerte los tochos o tú ponerlos, no hay más… Ese es el objetivo», ha opinado la televisiva, que ha demostrado no tener ningún tipo de problema a la hora de embestir contra el talismán del canal en el que trabaja.

Oriana, que resume el formato en «comerle el churro y la boca a otra persona -que no es tu pareja-«, considera que, a diferencia de otros realities similares en los que participó durante su estancia en Chile, la oferta de este es incompleta e ir ahí es, en algunos casos -como el de Melyssa y Tom-, «masoquista».