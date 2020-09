Rocío Monasterio propina una lección histórica a Xabier Fortes por defender la permanencia de Indalecio Prieto y Largo Caballero en el callejero de Madrid

Están quemados por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar del callejero los nombres de Indalecio Prieto y Largo Caballero.

El programa ‘La Noche en 24’, del Canal 24 Horas de RTVE, entrevistaba a la líder de VOX en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio y uno de los puntos sobre la mesa fue, precisamente, el de la erradicación de la nomenclatura en las calles de la capital de España de los dos socialistas.

Xabier Fortes, presentador de la tertulia en el canal informativo de la televisión pública, quiso buscar las cosquillas a la política del partido de Santiago Abascal, pero esta venía con la lección perfectamente estudiada y desmontó todos los argumentos que el presentador utilizó para intentar dejarla fuera de juego.

Nada más comenzar con este asunto, el presentador pontevedrés ya quiso colgar la etiqueta de franquista a su entrevistada de VOX:

Monasterio sacudía el primer zasca a Fortes:

El presentador intentaba matizar:

Monasterio proseguía:

Fortes insistía en meter el rejo de que VOX es un partido franquista:

La presidenta de VOX en Madrid se mostraba contundente:

El presentador de RTVE ya no podía más y saca definitivamente su verdadera cara:

Monasterio sentenciaba al periodista de ‘La Noche en 24’:

Así lo ven ustedes porque están obsesionados con Franco. Nosotros con lo que estamos obsesionados es que España salga adelante, obsesionados con que mire al futuro, con que no se empobrezca, con que defienda la libertad y al final no podemos seguir las políticas de Sánchez y de su socio comunista que lo que quieren es llevarnos al pasado. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen ningún proyecto para los españoles, no saben decirnos cómo vamos a salir de esta crisis, no saben decirnos cómo van a reactivar la economía, no saben cómo crear riqueza porque no la han creado en su vida.