La pieza de Vallés que no verás en TVE: Dos minutazos denunciando los ataques del Gobierno y sus socios a Felipe VI

Una vez más lo ha vuelto a hacer.

Vicente Vallés ya ha acostumbrado a su fiel audiencia a una sesión diaria de palos contra el Gobierno socialcomunista y lo cierto es que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y sus socios ponen las cosas bien fáciles para que el periodista de Antena 3 tenga material de sobra para cebarse con ellos.

En el informativo nocturno del 30 de septiembre de 2020, el presentador de la primera cadena de Atresmedia dedicaba dos minutos a todos los ataques que el rey Felipe VI había recibido en la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

Lo que más llamó la atención de Vallés fue que muchos de estos ataques se produjeron desde los bancos azules, es decir hechos por miembros del Gobierno y ante la pasividad de la presidenta del hemiciclo, Meritxell Batet y del propio presidente del Ejecutivo.

La pieza, que no la verán en un informativo como el Telediario de TVE, es un perfecto compendio del acoso que ahora mismo sufre la Casa Real española, en concreto el monarca Felipe VI, después del esperpéntico veto sufrido el 25 de septiembre de 2020 cuando no pudo acudir a la entrega de los despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona.

Arrancaba de esta guisa:

La duda en el pleno del Congreso es si Pedro Sánchez tomaría distancia de esas acusaciones de su vicepresidente Pablo Iglesias o de su ministro Alberto Garzón . No ha sido así. Por el contrario, el presidente ha acusado a la oposición.

Más adelante dejaba claro que el presidente del Gobierno no iba a afear la conducta de sus ministros morados:

Sánchez no ha desautorizado las acusaciones de sus ministros de Podemos al Rey y, minutos después, Pablo Iglesias, desde el banco azul del Gobierno, ha insistido en su voluntad de alcanzar la República. Después el ministro de Justicia ha defendido que el Rey no debía ir a Cataluña el pasado viernes (25 de septiembre de 2020) porque así me mantiene la mejor convivencia entre los ciudadanos.