CARGA DURAMENTE CONTRA LA CLASE GOBERNANTE EN 'EL HORMIGUERO'

Cristina Pardo pone el grito en el cielo contra los políticos en el prime time de Antena3: «Es obsceno, indigno, pornográfico»

"No sé quién está pensando en nosotros, no tengo ni idea, han conseguido que no sepamos quién tiene razón"