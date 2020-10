El fracaso televisado del bajista de ‘Taburete’ buscando el amor en ‘First Dates’ precipita las carcajadas de Willy Bárcenas

Dice Willy Bárcenas que ‘First Dates’ (Cuatro) es el lugar en el que todo lo maravilloso ocurre, y razón no le falta después de ver que Daniel Guadaño, bajista de ‘Taburete’ e íntimo amigo suyo, acudía a buscar el amor -en buena parte, animado por el vocalista del grupo- al formato este jueves 1 de octubre de 2020.

Pese a la cantidad de fans que tiene la banda de pop-rock, el madrileño se inauguraba en la pequeña pantalla asegurando que «nunca se sabe dónde puedo encontrar el amor» y que en más de una ocasión se ha cuestionado si cuando ‘triunfa’ en el terreno sentimental lo hace «por ser yo o por ser el bajista de ‘Taburete'».

«Llevo seis años soltero y la cosa está muy mal… Busco una chica que me entienda porque la música me ha costado muchas novias «, confesaba.

Su pareja para la ‘velada’ fue Sandra, una joven apasionada de la moda, los viajes y el reguetón, carente de sueños porque le «gusta vivir la vida y que me sorprenda» y sin ningún tipo de noción sobre ‘Taburete’.

Tras echar mano de Internet para conocer un poco más a su interlocutor y seguido a la llamada que Daniel hizo a Willy en la que le contó que la cena iba perfectamente pese a ese detalle -lo cual precipitó las carcajadas del cantante-, llegaba la hora de la verdad: la decisión final.

«He estado muy bien y me sentaría a tomarme algo», afirmó él segundos antes de que ella agregara que «me parece un chico muy interesante, correcto y educado; me lo he pasado muy bien, pero me cuadra más como un amigo«.