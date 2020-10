Olona pisotea a Monedero en Telecinco: «Eres un mentiroso y un indecente, ¡sinvergüenza!»

Cuarto combate entre políticos en la sección de los viernes de ‘El Programa de Ana Rosa’ en Telecinco, en una tertulia salvaje que volvió a dejar sobrecogedores enfrentamientos televisivos.

Y es que lo de combate no es por exagerar, sino que este espacio de debate político de Ana Rosa Quintana, el cuarto en lo que va de temporada, es un auténtico barrizal en el que los políticos portavoces entran al fango.

Y la alineación de este viernes 2 de octubre de 2020 dejaba claro que iban a pasar cosas: Macarena Olona (VOX), Andrea Levy (PP), Mariluz Martínez (PSOE), Rita Maestre (Más Madrid) y Juan Carlos Monedero (¿Podemos?)…

El momento culmen del bronquísimo debate, de hecho, llegó en una disputa de lo más rastrera que sacó a colación, quién si no, Monedero, acusando a VOX de haber deseado la muerte de los niños de Pablo Iglesias e Irene Montero al enfermar de bronquiolitis en días pasados. Olona se revolvió como merece el podemita:

Monedero : ¿Por qué me insulta esta señora? ¡Que España ya no es suya!

Monedero : La señora Olona convierte este plató en… Paseando fotos de violencia… ¿Sabes qué pasa, Olona? Gente de tu partido, esta misma semana cuando han ingresado a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero, han dicho que ojalá los niños no salieran del hospital.

No fue la única que tuvieron la de diputada VOX y del chamán podemita, previamente Olona había pisoteado a Monedero sacándole a relucir una verdad dolorosa:

Monedero, tú no estás para dar ejemplo ni para dar lecciones de absolutamente nada. Ya no engañas al pueblo español porque cada vez estáis más distantes de ellos… Tus mentiras ya no se las cree nadie, ¡eres la izquierda de caviar!