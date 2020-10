Ferreras y laSexta, que no le dedicaron ni un solo minuto al ‘Facuogate’, señalan a Alvise Pérez y a VOX por «difundir bulos»

Antonio García Ferreras y Antonio Maestre han dedicado tiempo en la edición de este 5 de octubre de 2020 de ‘Al rojo vivo‘ a hablar de los bulos que pululan por las redes sociales.

Antonio Maestre ha señalado directamente al tuitero Alvise Pérez de esparcir el último bulo que preocupa a la izquierda: ¿era el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el dueño de la finca de Aravaca donde la Policía desalojó una fiesta con 200 personas?

Los hechos

Alvise Pérez colocaba un tuit el día 3 de octubre que incendiaba las redes sociales.

El ex asesor de Toni Cantó en Ciudadanos simplemente se preguntaba lo siguiente: «¿Adivinan por qué no se publica quién vive allí, PSOE?»

La fiesta de 200 personas intervenida por la @Policia: – Ocurrió en C/ Pico de Almenara 4, parcela C.1. – La propiedad tiene 2.824m² y se sitúa en la lujosa zona ‘Valdemarín’ – Ref. Catastro: 45084D7VK3840H0001HI ¿Adivinan por qué no se publica quién vive allí? 😃… @PSOE. — Alvise Pérez (@Alvisepf) October 3, 2020

Pero no daba ningún nombre, aunque aportaba la localización de donde se ubicaba la lujosa finca, que por otra parte es la misa zona de Madrid donde viven varios políticos y en concreto Zapatero.

Los verificadores de noticias como Newtral, vinculada a laSexta, acudieron raudos a desmentir lo que no se había publicado. La empresa de Ana Pastor aseguraba que la casa desalojada por la Policía no era la del ex dirigente socialista.

Sin embargo, se trata de un bulo. La vivienda desalojada no pertenece al expresidente.

¿Por qué un alto cargo estaría velando por la protección de un simple acta policial por una fiesta de 200 personas y unas meras multas administrativas? ¿Por qué eliminaría @Pnique el tuit sobre esa noticia, y nadie de @Podemos o @PSOE la usan para criticar a @IDiazAyuso? …😃 — Alvise Pérez (@Alvisepf) October 3, 2020

Pero Alvise se guardaba una carta. «¿Por qué un alto cargo estaría velando por la protección de un simple acta policial por una fiesta de 200 personas y unas meras multas administrativas?

¿Por qué eliminaría @Pnique el tuit sobre esa noticia, y nadie de @Podemos o @PSOE la usan para criticar a @IDiazAyuso?

Nadie supo contestarle de manera convnicente, tampoco Maestre, tan activo en Twitter.

laSexta arremete contra Alvise

Curiosamente, laSexta se ha hecho eco de un bulo que parecía afectar al socialista Zapatero como si les fuera la vida en ello.

A pesar del ‘desmentido’ de Newtral y otras webs afines, Ferreras y su colaborador Maestre ponían nombre y apellidos al delito. Aseguraban que Alvise está en el entorno de VOX y cuando no es él quién intoxica las redes con sus tuits lo hacen otras cuentas con intereses parecidos.

El Centro Nacional de Inteligencia está a 8 minutos de la multitudinaria fiesta de 200 personas en Aravaca. Por supuesto que se sabe dónde y quiénes acudieron a la fiesta. Pregúntense mejor por qué el interés de @Podemos y @PSOE en ocultarlo. …no van a verlo en el duopolio pic.twitter.com/1OzVi1lnsG — Alvise Pérez (@Alvisepf) October 3, 2020

Sin embargo, nunca dieron ni un solo minuto al escándalo del ‘Facuogate’, donde otro protegido de la cadena de Atresmedia, el líder de FACUA Rubén Sánchez, inició una auténtica caza de brujas para tumbar cuentas de la derecha.

Rubén Sánchez organizaba grupos de Telegram con simpatizantes podemitas para ‘cazar’ disidentes en Twitter

Así estalló el #FacuoGate. A lo largo de este jueves 27 de septiembre de 2018, un portal ‘ad hoc’ creado para la ocasión, www.facuogate.com, ha mostrado capturas de chats y audios del grupo de Telegram que Rubén Sánchez, alias el ‘Facuo’, y sus afines utilizaban para organizar acosos a cuentas de Twitter contrarias a la ideología podemita.

Periodista Digital contaba en junio de 2018 que aquellas hordas afines a Facua, la organización que dirige Sánchez, acosaron y amenazaron a un militante del partido derechista Vox.

A pesar de salir a la luz este caso, parece que eso no amilanó a Rubén Sánchez, que se ha seguido dedicando a señalar al disidente. Para tal fin, contaba con ayuda de otros usuarios de esta red social afines a Podemos, como la popular @Protestona1. Curiosamente, ‘Protestona‘ fue uno de los fichajes del digital podemita ‘La última hora’ que dirige Dina Bousselham, la ex asesora de Iglesias. Todo está conectado.