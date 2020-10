Iker Jiménez estalla contra Fernando Simón y desmonta sus mentiras que costaron miles de vidas

No ha tenido la repercusión mediática que se esperaba pero Iker Jiménez y Carmen Porter comenzaron su Milenio Live este pasado viernes 2 de octubre analizando el controvertido primer programa de esta temporada de Planeta Calleja, que Telecinco estaba emitiendo en ese momento con un invitado de excepción, el doctor Fernando Simón.

El comunicador más famoso de Cuatro avisaba que no había podido ver todo el programa completo de Jesús Calleja, pero lo poco (o mucho) que pudo ver Jiménez le hizo estallar y no se ha mordido la lengua en su opinión por el ‘alabado’ por la izquierda doctor Simón.

Quien abría la espita de las críticas al director del Centro de Coordinador Español de Emergencias de Sanidad en el Ministerio de Sanidad fue Porter que comenzaba con sus dudas sobre la versión de Simón: “De lo que he visto, me ha sorprendido que Fernando Simón dijera que desde el 16 de enero ya estaban trabajando en la pandemia. Cuando se le pregunta el 6 de marzo y dice que no hay ningún problema, yo no sé en esos dos meses cómo no habían visto que en dos meses había evolucionado en otros sitios y en Italia”.

De manera implícita tanto Carmen Porter como Iker Jiménez hacían ver a sus seguidores que se estaba mintiendo: “Nosotros ya estábamos informando y ellos ya tenían esa información. ¿Por qué no se pusieron manos a la obra?», decía ella mientras Iker se preguntaba: «¿Qué información tenían?». «No lo ha dicho. Sabían que había una pandemia, que se concentraba en China pero, cuando llegó a Italia, ellos no fueron rápidos en prever que iba a llegar a España. ¿Lo ha admitido que no fueron rápidos?. En varias ocasiones».

E Iker Jiménez hacía entonces la ‘pregunta del millón’ y que, por cierto, desacredita profesional y científicamente a Fernando Simón:

“Si pudiera, le preguntaría por qué dijo que había dos o tres casos diagnosticados. No le estoy criticando, le estoy preguntando qué información tenían para salir diciendo eso a los españoles”.

Pregunta por cierto que nunca llegó a formular Calleja, circunstancia que ha provocado un aluvión de críticas en las redes sociales.

Pero no solo esa pregunta, Iker Jiménez tiene otras serias dudas sobre el trabajo de Simón: “Públicamente digo que me gustaría hacerle varias preguntas, como seguro que nuestro amigo Jesús ha hecho, porque tengo varios misterios que no logro entender y que quizá me los pueda explicar o no”, concluía.