Mónica López reprocha a su politólogo de cabecera los sopapos que le caen de la derecha a TVE: «Que sepas que Álvarez de Toledo dijo que era perversa»

Mónica López ha intentando encontrar una cabeza de turco en su ‘semana fantástica’, donde ha recibido las críticas abiertas de diferentes representantes del centro-derecha de este país en su propio programa, ‘La hora de la 1’.

Después de la tensión vivida en el plató de TVE con Cayetana Álvarez de Toledo, el pasado lunes 5 de octubre de 2020, y con Esperanza Aguirre, ayer martes 6 de octubre de 2020, la visita en esta ocasión de Alberto Garzón, ministro de Consumo, relajó a la presentadora catalana, que incluso se pudo permitir bromear con uno de los politólogos presentes en la mesa, Lluís Orriols.

Instantes antes de comenzar la entrevista con Garzón, López no quiso pasar la oportunidad de ‘reprochar’, tirando de humor, a Orriols sus argumentos, como causa de su desdicha: «Iván Espinosa de los Monteros me dijo que era marciana, y Cayetana Álvarez de Toledo me dijo que era perversa. Tú que lo sepas. Que yo les digo ¡lo dice nuestro politólogo!».

Sorprendentemente, Orriols entonó el ‘mea culpa’ e incluso asegurar estar en parte de acuerdo con las quejas de esos invitados de la derecha con el tratamiento que desde TVE se da a algunos temas, como por ejemplo el acoso y derribo de la izquierda gubernamental al jefe del Estado, el rey Felipe VI, y la defensa que de la Corona están haciendo PP y VOX, que llevó a Álvarez de Toledo a tachar sus preguntas de «perversas».

Algunas de las cuestiones que dijeron me convencieron. Me parece respetable todo

Los ‘hits’ de Mónica López con los políticos de la derecha

Mónica López fue la sorprendente apuesta de Enric Hernández para las mañanas de TVE en la franja matinal, a la espera de que se concrete el polémico fichaje de Jesús Cintora.

La catalana venía de presentar el tiempo pero era la primera vez que se enfrentaba a un reto de estas lides, sustituir a Xabier ‘El Lechero’ Fortes y a la histórica marca de ‘Los Desayunos’.

La meteoróloga se las ha visto y se las ha tenido con diferentes representantes de la derecha.