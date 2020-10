Descomunal enfado de Eduardo Inda en Telecinco con Casado, Abascal y Arrimadas: «¿Dónde estaban ayer? ¡Esta oposición no puede ser más lerda!»

Un tremendo chaparrón le cayó este 7 de octubre de 2020 a Podemos que aún les hace frotarse los ojos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, solicitó al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias [como había advertido Periodista Digital] por presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos en el marco del caso Dina.

A partir de la noticia, que salió en torno al mediodía, quedó arrasada y eclipsada por ello la actualidad política y la agenda temática pero algo le ocurrió a los líderes de la oposición que no aprovecharon la jugada para extraer rédito político.

De ello se quejaba amargamente Eduardo Inda ya este 8 de octubre de 2020 desde El Programa de Ana Rosa de Telecinco:

Una cosita rápida quiero decir: ¿Dónde estaban ayer Abascal, Casado y Arrimadas? ¿Abascal en el gimnasio? ¿Casado en la luna de Valencia? ¿Y Arrimadas de puente? ¡Esta oposición no puede ser más lerda!

Previamente el director de OkDiario se había soltado una buena diatriba para explicar el porqué de su sensación de rabia hacia el podemita y de liberación al conocer la petición del juez, y es que a Inda todo lo relativo al caso Dina le ha tocado mucho a nivel personal y ha tenido que sufrir el odio de muchos compañeros de profesión.

Si Iglesias no fuera miembro de la castuza de este país, en estos momentos estaría imputado. Esto no es una investigación indiciaria; la abogada de Podemos va a ir para adelante ya mismo porque no es aforada… ¡Al Señor Iglesias le imputan tres delitos gravísimos! Si a ti te dan una tarjeta SIM y tú al cabo de un tiempo la tienes incinerada… El que la ha metido en el microondas no es mi santo padre ni mi santa madre, ¡es Pablo Iglesias!