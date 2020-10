Las redes ponen a Emma García entre la espada y la pared tras el enfrentamiento de Teresa Campos y Jorge Javier

View this post on Instagram

En tres fases…como la vida misma…y siempre con humor 💜💜💜.* * * #Martes #TresFases #SentidoDelHumor #Reír #CincoSentidos #UnaTardeDeOctubre #ColeccionaMomentos #SeguimosEnLaRed #SePrudenteParaSerLibre