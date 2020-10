Cifuentes contra el ‘decretazo’ del Gobierno de Sánchez: «Esto lo ha hecho por sus cojones”

Pedro Sánchez logró salirse con la suya e impuso a la fuerza en la Comunidad de Madrid el cierre de la capital mediante el estado de alarma. Una decisión que llega 24 horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbara el confinamiento impuesto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El asunto ha causado una gran crispación entre los madrileños que ven mermadas sus libertades y derechos fundamentales.

La propia Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, criticó duramente este ‘decretazo’ en ‘Ya es mediodía’ (Telecinco): «Es un subidón de testosterona, que dice el Tribunal Superior de Justicia que no, por mis cojones, y es lo que se ha hecho».

La expopular ha considerado que la actuación del Gobierno está siendo injusta con los ciudadanos de la región. Asegurando incluso que no es entendible que el Gobierno no haya sido capaz de llegar a un acuerdo con el gobierno de la Comunidad.

«La cogobernanza ha resultado ser lo que Pedro Sánchez quiere», ha lamentado. Además, ha solicitado que se hagan públicos lo criterios científicos y los datos que ha llevado al Ejecutivo a tomar tal decisión.

«¿Cómo vamos a creer al señor Illa? No le creemos, esto es una represaría clara y evidente contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la que salimos perjudicados los madrileños».

Sin embargo, Ana Terradillos -que también se encontraba en la mesa de debate- ha salido en defensa del Gobierno alegando que el único objetivo de Sánchez era evitar la propagación de los contagios durante el puente del Pilar y que era de una gran magnitud que se fueran a desplegar 7.500 agentes de seguridad.

«Es tratar a los madrileños como si fueran delincuentes”, ha criticado la expresidenta de la Comunidad. «Los madrileños para Pedro Sánchez somos los apestados de España”, ha añadido.

A pesar de estas críticas, la expresidenta madrileña ha querido dejar claro que ahora no creía que fuera el momento de manifestaciones.

«Ahora no me parece lo más oportuno. Por supuesto, que estamos muy cabreados y tenemos derecho a expresarlo… En esta situación, qué soluciona y estamos en una situación de pandemia… La forma lamentable que el Gobierno de España está tratando a los madrileños no justifica que vayamos a ponernos en riesgo nosotros”.