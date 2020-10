Mercedes Milá, ‘nominada’ para ser ministra del Gobierno Sánchez: «¡Hemos tenido mucha suerte con él y sus ministros!»

Está más contenta que unas castañuelas con el Gobierno Sánchez y no muestra empacho en demostrarlo.

La periodista Mercedes Milá, experta en realities, acaba de ganarse la ‘nominación’ para formar parte del Ejecutivo socialcomunista.

En una entrevista en ‘laSexta Noche’ del 10 de octubre de 2020 para hablar sobre la situación de España con la pandemia del coronavirus y la bronca política que está generando, la ‘gran hermana’ salió a dar la cara por el presidente del Gobierno y aseguró que el país había tenido mucha suerte con este presidente y con los ministros que había designado para tal fin.

Milá, que por supuesto puso el foco en tarifar contra la oposición, a la que tiró a la cara las encuestas sobre la intención de voto de los ciudadanos, aseguraba sin rubor alguno que:

Las encuestas están hablando y no se percibe que esa actitud tan agresiva o tan de puñal esté teniendo réditos. Así que yo no lo entiendo, no logro, con esta cabecita que Dios me ha dado, no logro entenderlos. Y encima pienso, además, que es mucho más difícil gobernar con una actitud de la oposición como la que hay, que en estas circunstancias es todavía mucho más difícil.