Inda contra Iglesias por sus pintas de sintecho en el 12-O: «No te cree nadie con esos zapatos desgastados, ¡que eres un pastoso!»

Este atípico 12-O de 2020 nos dejó una Fiesta Nacional absolutamente diferente a las anteriores por los recortes con motivo del coronavirus.

Y además, por otra cosa. Pablo Iglesias, el podemita republicano y que en tantas ocasiones ha insultado al Rey y a la Corona, se plantó en el desfile como Vicepresidente Segundo del Gobierno. El ridículo, el bochorno, hicieron todo lo demás:

Pablo Iglesias no le ha hecho la reverencia a Don Felipe, pero sí ha querido saludarlo con una pequeña, casi imperceptible inclinación de cabeza. Pero, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, justo en el momento que llegaba el Rey a la altura del vicepresidente segundo, éste ha cerrado los ojos para negarle la mirada al monarca.

Fuentes próximas a la Casa Real han afirmado a Periodista Digital que este “infantil y ridículo” comportamiento de Pablo Iglesias no ha hecho más que provocar una sonrisa de Felipe VI (oculto tras la mascarilla) y que posteriormente ha provocado las burlas, bromas o pitorreo, por la insólita reacción de quien es a día de hoy vicepresidente del Ejecutivo, del personal de la Casa Real allí presentes en el acto. Un gesto de Iglesias, tal y como confirman las mismas fuentes, que también ha provocado posteriormente y ya en off the record comentarios jocosos del propio Don Felipe.

Estos imperceptibles gestos fueron solo una parte del show. La otra, más visible para todo el que encendiera la tele, es que el líder de Podemos apareció, como acostumbra, con unas pintas deleznables. Un traje que le quedaba grande por todos lados, unos zapatos que no le pegaban nada con la indumentaria.