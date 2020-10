Jorge Javier Vázquez presiona a Vasile y Telecinco filtra graves secretos de Teresa Campos

Jorge Javier Vázquez está dispuesto a todo en la nueva guerra abierta contra María Teresa Campos y todo su clan televisivo: Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio. De momento la primera ‘bomba atómica’ afecta, a modo de filtración, a María Teresa y a Terelu Campos.

Todo saltaba después de la polémica entrevista en Sábado Deluxe entre Vázquez y la matriarca de las Campos hace 10 días.

Desde ese día, los ataques en los distintos programas de la cadena, sobre todo en Sálvame, han sido intensísimos y han provocado la batalla jamás vista contra María Teresa Campos en Mediaset.

Pero, tal y como han explicado a Periodista Digital fuentes próximas a Telecinco, el presentador estrella de la cadena no se conforma con lo que ha tenido hasta ahora y ha comenzado a agitar aguas más que turbulentas, embarradas. De esta forma, varios directivos próximos a Paolo Vasile están difundiendo un comportamiento del pasado hasta oculto de Campos.

Fue durante la época en la que María Teresa Campos presentaba el exitoso programa Día a Día, el programa que presentaba en Telecinco entre 1996 y 2004.

Mediaset iba a poner en marcha un vespertino que prometía ‘mucho juego’ en la parrilla y que ese iba a llamar: A tu lado. Paolo Vasile tenía clara su apuesta para presentar el programa y no iba a ser nadie conocido hasta ahora, su elegida iba a ser Emma García, una cara nueva para Mediaset procedente de la televisión autonómica vasca ETB.

El entorno de Mediaset ha filtrado ahora que cuando María Teresa se enteró de la noticia “montó en cólera”. Subió al despacho del consejero delegado para protestar por su decisión. Exigió que fuera Terelu Campos la presentadora de A tu lado.

Según esta versión, María Teresa Campos intimidaba a diario a Emma García. La joven presentadora sufrió mucho por este asunto. “Se iba llorando a casa muchos días”, cuentan estas fuentes.

Pero nada frenaba a María Teresa, subió a los despachos para plantearle a Vasile una disyuntiva: “o Terelu se convertía en la presentadora de A Tu Lado o se marchaba de Día a Día (Telecinco obtenía entonces sus mayores cifras de audiencia: logró entre el 25% y el 32% de share en sus ocho temporadas).

Pero Vasile, cuentan las fuentes internas, se mantuvo firme y no cedió a la petición de la Campos, que tildan como “chantaje”. “Vasile rechazó a Terelu, lo que provocó la ira de María Teresa”, confiesan directivos del grupo. Campos sintió que “a su hija no se la trataba de la mejor forma y amenazó con irse si no cedían a sus peticiones.”

Ante la negativa de Vasile, María Teresa cumplió la amenaza y dejó el programa para fichar por Antena 3 junto con su hija.