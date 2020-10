Ana Pardo de Vera pierde los papeles cuando cuestionan su neutralidad para dirigir RTVE

Ella, con la boca pequeña, confesaba estar sonrojada por la petición de Pablo Iglesias para presidir RTVE.

Ana Pardo de Vera, en junio de 2018, semanas después de que Pedro Sánchez fuese nombrado presidente del Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, aseguraba en su timeline de Twitter que le había parecido sorprendente la petición del entonces líder de Unidas Podemos.

Sin comentarios @pardodevera . Que te han pillado. En @rtve no queremos periodismo sectario pic.twitter.com/IZpZQB4i5S — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) October 14, 2020

Sin embargo, esa falsa modestia quedó desmontada el 14 de octubre de 2020 en un agrio encontronazo que tuvo en ‘Todo es mentira’ (Cuatro) con el periodista Melchor Miralles en pleno debate sobre si la decisión de juez García Castellón de trasladar al Tribunal Supremo el ‘caso Dina‘ para una posible imputación de Iglesias iba a tener recorrido.

Y es que ahora que vuelve a abrirse la posibilidad de que por fin la radio y la televisión pública españolas dejen de estar administradas provisionalmente por Rosa María Mateo, el nombre de Pardo de Vera vuelve a estar en las quinielas.

Miralles abiertamente la idoneidad de la periodista de Público para ocupar un puesto de la responsabilidad que es la dirección de RTVE cuando lo que predomina en la periodista es su sesgo ideológico, inclinado hacia la vertiente podemita.

Pardo de Vera saltó como si la hubiesen pinchado en una zona delicada y llegó a un momento en el que perdió las formas y los papeles.

Vaya zasca de Melchor Miralles a una hiperventilada Ana Pardo de Vera: – ¿Entonces, tú crees que no estoy capacitada ni tengo currículum para ser directora de RTVE?” – “¡Por supuesto que no…” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/7YoOmj3MyB — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) October 14, 2020

Melchor Miralles: «Yo creo que es natural que Ana defienda a Pablo Iglesias, dada la vinculación de Ana con Pablo Iglesias».

Ana Pardo de Vera: «No entiendo esa afirmación, Melchor»,

Melchor Miralles: «La has entendido perfectamente».

Ana Pardo de Vera: «No la he entendido».

Duro cara a cara entre @melchormiralles y @pardodevera Miralles: «dudo de tu vinculación con alguien como Pablo Iglesias» Pardo de Vera: «no puedo entender estas descalificaciones personales. Mi currículum habla por sí solo»https://t.co/mSrxSSLDvN#TodoEsMentira14O pic.twitter.com/HRuUux88Ic — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) October 14, 2020

Melchor Miralles: «La has entendido, pero te lo voy a explicar. Tú estuviste durante una semana hablando con Pablo Iglesias que quería nombrarte presidenta de RTVE».

Ana Pardo de Vera: «¿Y qué tiene que ver? Y Rosa María Mateo, también»

Melchor Miralles: «No, primero fuiste tú, lo cual quiere decir que…».

Ana Pardo de Vera: «O sea que ¿estás diciendo que yo no soy una profesional independiente y una periodista y por eso yo no puedo dirigir RTVE? ¡Porque lo dices tú, porque lo dices tú! ¿Me estás diciendo que no estoy capacitada y que no tengo currículum para dirigir RTVE?»

Fue tal el espectáculo protagonizado por la periodista de Público que, posteriormente, se vio obligada a pedir disculpas en sus redes sociales, aunque lo hizo a su estilo, tarifando:

📺 Lamento haber levantado la voz esta tarde en @todoesmentira, no es mi estilo. Pero hay líneas que no puedo dejar traspasar en este maravillosos oficio que ya está bastante asediado, particularmente, por quienes lo revientan desde dentro. 👇🏼 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) October 14, 2020