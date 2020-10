Frank Cuesta deja la televisión y asesta un tremebundo golpe a Mediaset en su despedida

Si hace ocho años -en 2012- Frank Cuesta anunciaba su retirada de la pequeña pantalla por ser «lo más hipócrita del mundo» y terminaba regresando al medio catódico una temporada después, esta vez ha vuelto a hacer lo propio. El aventurero ha comunicado que abandona la televisión, al menos temporalmente, y no grabará más entregas de ‘Wild Frank’ (DMAX).

A post shared by Frank Cuesta (@cuestafrank) on Oct 7, 2020 at 6:23am PDT

«Hemos pactado que no voy a hacer más programas porque estoy cansado, tengo la familia, tengo los dos refugios… Y porque Yuyee saldrá muy pronto de la cárcel. (…) He descubierto que no quiero hacer más eso, me gustaba y me lo pasaba bien, pero ya no me llena«, ha explicado en su canal de YouTube.