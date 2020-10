Salvaje debate en Telecinco: "Machista, mentiroso, matón... ¡Ladrones, profanadores de tumbas!"

El fuego se veía venir en Mediaset este 16 de octubre de 2020 en el que Ana Rosa Quintana se enfrentó a un nuevo debate de políticos de los viernes…

Y si se auguraba un achicharramiento del plató de El Programa de Ana Rosa es, básicamente, porque la alineación inicial no daba lugar a dudas: la diputada de VOX, Macarena Olona; el chamán podemita y bulldog de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero; el controvertido diputado del PP, Rafa Hernando; el independentista bufón del Congreso, Gabriel Rufián; y el incisivo socialista José Zaragoza.

Había que ponerse a cubierto. El debate fue tan alocado, tan poco centrado en ningún tema en concreto, con tal cantidad de navajazos de unos a otros, que apenas se pueden destacar pequeñas pinceladas, insultos y chascarrillos:

Rafa Hernando : ¿Tú me dices dopado? ¡Si cobraste 400.000 euros de una narcodictadura! Este señor vive de la barbaridad y de hacer acusaciones falsas.

Juan Carlos Monedero : El PP hoy no está en posición de acusar a nadie de ladrón, porque España ha dicho que el PP es un partido de ladrones. Habéis ido a las elecciones dopados…

Macarena Olona : ¡Eres un machista! ¡Eres un machista Juan Carlos! Mira Ana Rosa, Juan Carlos acaba de hacer lo que hacen sus hordas de extrema izquierda. Acaba de poner en duda cómo he accedido a mi posición de abogado del Estado. ¡Pues mira, después de cinco años de oposición en cinco exámenes públicos! ¡No seas machista!

Macarena Olona : El campo de juego de Juan Carlos Monedero es el barro y el fango. Que te pongas a dar lecciones de derecho… es un terreno en el que sí me siento realmente cómoda, pero hemos venido a hablar de política.

José Zaragoza: Tú no eres el Tribunal Constitucional, y además eres de un partido que defiende que Franco no es un dictador y que lo que tuvimos en España no fue una dictadura.