Susanna Griso vacila a Sandra Barneda en ‘Espejo Público’ y le dedica la frase más mítica de ‘La isla de las tentaciones’

Y parece que fue ayer que pisaba esa tierra húmeda, que caminaba en chanclas de villa en villa hablando con unos y con otros. Haciendo deporte en la terraza con vistas al mar y a las palmeras. Hoy sábado… podía ser día de 🍕! La alegría era mayúscula en el equipo. Salir de la rutina del menú y cenar una pizza hecha en el horno de leña. Desde por la mañana contemplabas como comenzaban a preparar las masas… Pequeños placeres… Y parece que fue ayer … . . . #rodaje #laisladelastentaciones #LIDT2020 #yparecequefueayer