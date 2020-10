Irene Rosales relata cómo pilló a Kiko Rivera siéndole infiel: tuvo un sexto sentido y acertó

Fiel a la transparencia, naturalidad y espontaneidad que le caracteriza, Irene Rosales ha afrontado el espinoso asunto de las deslealtades de su marido Kiko Rivera en el programa donde colabora, ‘Viva la vida’ (Telecinco). Lo ha hecho este sábado 17 de octubre de 2020 en un coloquio con Emma García, en el que ha confesado que, aunque a lo largo de los momentos malos vividos en siete años de relación «han podido pasar ciertas cosillas», en su familia están «todos a una» para superar las piedras del camino.

«Kiko ha cometido sus fallos, pero eso es cosa de mi marido y mía. Y que no digan que llevo cuernos porque yo cuernos no llevo, ya que no soy ningún animal», ha declarado tajante, precipitando un fuerte aplauso del público.