Cayetano Martínez de Irujo ajusticia a Rufián: «Es un insulto para los españoles»

Quizás se sorprendan los políticos de estar convirtiéndose a pasos agigantados en el sector más repudiado por los españoles, pero lo están consiguiendo a marchas forzadas con sus performances en el Congreso de los Diputados.

Y si en eso hay alguien que destaque por encima del resto ese es Gabriel Rufián. Es demasiado pronto aún para olvidar sus penosos shows con la impresora, las esposas y demás improperios, a pesar de que ahora vaya de moderado desde que es el portavoz principal del grupo ERC en la Cámara Baja.

Uno que no se olvida de todo ello es Cayetano Martínez de Irujo. Este 18 de octubre de 2020, entrevistado por Cristina Pardo en laSexta, Cayetano pasó revista al panorama actual y en ello destaca a tres elementos lamentables del espectro político: el propio independentista Rufián, el ínclito Pablo Iglesias, y el nuevo famoso y aclamado por la progresía, Fernando Simón. Y para los tres tiene estopa Martínez de Irujo:

Contra Rufián

¿Cómo ha aparecido esto, un personaje así, en el Parlamento? Ahora ya ha ido moderándose y demuestra que es inteligente porque ya no hace las tonterías que hacía al principio, es que el Parlamento no es un circo. Uu personaje como Rufián es un insulto para el Parlamento y para los españoles. Su forma de actuar y lo que dice, me parece un mal ejemplo.

Contra Iglesias

Como a Pablo Iglesias le dije que él no puede decir que el insulto se tiene que institucionalizar porque entonces la gente se va a liar a puñetazos por las esquinas. Porque el Parlamento es el espejo del pueblo. Es el sitio donde estos tíos que me gobiernas, a ver cómo son y cómo se comportan. La grosería con la que hablan se multiplica hacia abajo… No se puede tolerar.

Contra Fernando Simón

Me parece gracioso el personaje, parece salido de un cómic. Porque él intenta tener ese tono porque diga lo que diga le van a atacar, y él intenta mantener la compostura pero yo le noto que cada día llega con emociones diferentes. Su papel es muy difícil. Yo he oído a grandes médicos decirme que Simón no sabe nada y que cómo ponen ahí a alguien que no sabe nada, que no sabe como para hacer eso.

A favor de Amancio Ortega

Quien critica a Amancio Ortega tiene algún tipo de carencia física o mental, porque no es normal criticar a alguien así.