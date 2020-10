El motivo de peso por el que Bertín Osborne se niega a ir a ‘Late Motiv’: “Andreu Buenafuente es un miserable”

Que el vínculo entre Bertín Osborne y Andreu Buenafuente no es el mejor de la pequeña pantalla no es noticia, pero sí lo son las últimas palabras del presentador de ‘Late Motiv’ sobre el cantante, pronunciadas este lunes 19 de octubre de 2020 durante una entrevista que le ha realizado a Concha Velasco.

La intérprete, que acudió a charlar con el humorista catalán varios días después de hacerlo con Osbone en ‘Mi casa es la tuya’ (Telecinco), reconoció que, aunque tenía «un poco de miedo» porque «ya sabes como es -Bertín-«, el marido de Fabiola Martínez «estuvo encantador, me hizo un programa muy bonito y me ha felicitado mucho la gente»; unas declaraciones que Buenafuente utilizó para exponer que Bertín “no quiere venir” al espacio de Movistar+ en calidad de invitado.

“Me parece de miserables… Han cogido un trozo de una entrevista que me hicieron, lo han entresacado y no es lo que dije. Buenafuente me parece un absoluto miserable por haber hecho esto. Me preguntaron: ‘¿Qué entrevista te hubiera gustado hacer?’ y dije: ‘Ha habido muchos monstruos en el siglo pasado, pero el peor fue Hitler. Y una entrevista a Hitler, para ver lo que ese tío tenía en la cabeza, podría ser interesante’. Eso es lo que dije, y así se publicó. (…) ¡Si eso -los sketches– tiene gracia, la tendrá en el culo!”, aseguró Bertín entonces -en 2016-, dejando diáfano que la broma no le había hecho ni pizca de gracia.