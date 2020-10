Ábalos (PSOE) no muestra ningún arrepentimiento tras ser pillado fumando con Lastra sin mascarilla: «Quien ha difundido eso fue VOX»

Sin visos de arrepentimiento.

El ministro de Fomento y Transportes del PSOE José Luis Ábalos protagonizó junto a su compañera Adriana Lastra una de las imágenes más censurables de la moción de censura.

Ambos eran cazados fumando en los exteriores del hemiciclo sin mascarilla y sin guardas la distancia personal en un corrillo donde había demasiada gente.

Ábalos acudía en la mañana de este 22 de octubre de 2020 a ‘La hora de la 1‘ de TVE. Había interés en cómo afrontaba la entrevista Mónica López ya que a Abascal sí le puso las imágenes donde se veía a varios de su grupo parlamentario haciendo lo mismo que él y Lastra.

TVE no había emitido esas imágenes en el telediario y muchos se preguntaban que haría la nueva encargada de la franja matinal de La 1.

Su invitado optó por no hacer autocrítica y atacar a VOX, a quienes acusó de estar detrás de la difusión de las imágenes.

Mónica López: ¿No deberían ser ustedes un poco más ejemplares?

Ábalos: Mire, yo a la gente que le pueda impactar la imagen no me importa pedir disculpas. Pero si alguien va de buena fe observará que uno intenta buscar un rincón para fumar y a partir de ahí se produce un corrillo que son compañeros de ustedes a los que se les advirtió que estaban demasiado cerca. Yo no puedo actuar de otro modo porque la alternativa es o no fumar o dejar de salir al patio.

Si uno va de buena fe puede observar a mi director de comunicación pidiéndoles que se retiren. Esa foto la ha hecho personal de VOX que como digo se nutren de estas cuestiones y sabemos quién lo ha hecho

Mónica López: Mire, al señor Abascal le hicimos una entrevista la primera semana del programa y se enfadó mucho porque había ocurrido lo mismo, había unos diputados de VOX fumando unos cerca de otros y sin mascarilla.

Ábalos: Pero me consta que ellos lo difundieron. Este es el acoso al que estamos sometidos especialmente por la ultraderecha.