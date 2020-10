La TVE de Rosa María Mateo destila rabia contra Abascal: «No va a permitir que Sánchez cierre el debate»

Querían que fuese la guinda del pastel, pero fallaron sus previsiones.

La TVE de Rosa María Mateo anunciaba con gozo y alborozo que Pedro Sánchez echaría mano de un turno final de palabra para responder a Santiago Abascal y terminar además la moción de censura con un anuncio importante.

El jefe del Ejecutivo subió a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados para echar en cara la falta de apoyos que había tenido VOX y que nadie «había picado» con su propuesta.

Pero a Pedro Sánchez lo que le interesaba en realidad era contar con la atención mediática y lanzar el anuncio de que estaba dispuesto a parar el reloj de la reforma del órgano de gobierno de los jueces a cambio de que el Partido Popular de Pablo Casado se aviniera a negociar con el Ejecutivo socialcomunista para renovar el Consejo General del Poder Judicial o una institución como es la del Defensor del Pueblo.

La periodista del Canal 24 Horas, encantada con el anuncio del mandatario socialista, se llevaba sin embargo un chasco cuando justo después de la intervención del presidente del Gobierno era el líder de VOX quien tomaría la palabra y, de paso, sería el encargado de cerrar el debate que él mismo había propuesto a la Cámara.

Seguramente la perfecta estrategia diseñada por Iván Redondo se iba al garete cuando sobre las 13:27 horas del 22 de octubre de 2020 el candidato a presidente de Gobierno, que finalmente fue rechazado como tal tras el resultado que arrojó la votación en el pleno, se dispuso a poner el punto y final.

Muy buenas tardes @TvPlataforma parece que a la TVE de Rosa María Mateo no le sentó bien que Abascal cerrase el debate. La frase es para el mármol. «Parece que no va a dejar que Sánchez cierre el debate» https://t.co/0b8qsTW8Ea

Desde luego no disimuló un ápice a la hora de mostrar su disgusto por el hecho de que Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados, anunciase que tenía la palabra el candidato Santiago Abascal:

De nuevo Santiago Abascal sube a la tribuna. No está dispuesto a que sea el presidente del Gobierno quien cierre el debate, así que volvemos a escucharle.

De hecho, el propio líder de VOX, que ya va conociendo sobradamente la querencia del presidente del Ejecutivo a darse pote mediático con anuncios y propagandas varias no pudo resistirse a hacer este comentario sobre las ganas que parecía tener Sánchez de volver a ser nuevamente el gran protagonista de los telediarios:

No se me está haciendo tan largo, a no ser que tal vez quiera llegar usted otra vez al Telediario, quizá esa era hoy su única intención.