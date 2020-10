El Langui, tras entrevistar a Nadal y Xisca, estalla contra TVE: «¿Para qué sirve la televisión pública?»

Muy pocos conocen la gran labor social que Rafa Nadal y su mujer, Francisca (Xisca) Perelló, realizan en su fundación desde hace unos años. Por este motivo, El Langui y Jesús Vidal visitaron al tenista en Mallorca para mostrar al mundo la gran ayuda que prestan a través del programa ‘Donde viajan dos’ de TVE.

Un episodio muy especial que ha quedado eclipsado por la gestión de la televisión pública española que ha decidido ubicar este programa en una franja horaria muy tardía, a las 0.10 horas de la madrugada, una decisión que ha sentado muy mal al actor y rapero madrileño que ha mostrado su descontento con la cadena en declaraciones para ABC.

«Me parece injusto el tratamiento que TVE da al programa. Lo puedes poner como titular, porque cometen un gran error. Nos piden un programa blanco, familiar, de valores, para visiblilizar las capacidades diferentes, y lo invisibilizan poniéndolo a unas horas nada adecuadas», ha lamentado El Langui.

En esta línea ha criticado que «te piden ciertos ingredientes para que lo vean familias con sus hijos, como de hecho hacen, para que conozcan capacidades diferentes de personajes conocidos y anónimos, y lo programan después de una película de sexo, drogas y acción».

«Creo que es pura fachada«, ha dicho sin tapujos. Y consciente de los efectos que sus declaraciones podrían ocasionar en el organismo público ha confesado: «A lo mejor me tiro piedras contra mi tejado y se cargan al bocazas este. Hay otros discapacitados que lo harían genial. Ya me buscaré mis castañas, pero quiero hablar claro. ¿De qué nos sirve la televisión pública?«.

«A lo mejor me tiro piedras contra mi tejado y se cargan al bocazas este»

«TVE no vive de las audiencias, no se alimenta de la publicidad. Es un quiero y no puedo, para vender luego que trabajan para la inclusión. Puede ser incómodo ver a dos personas con discapacidad explicando cosas. Es la única duda que se me presenta», señaló el cantante madrileño.

A pesar de esto, el actor ha destacado los valores del tenista español, que acogió muy bien al equipo del programa: «Qué vamos a contar que no sepa todo el mundo. Está la superación como deportista y luego lo extrapola con sus valores: la humildad, la empatía que tiene y todo lo que genera. Rafa dice que se siente con la obligación de ayudar. Este tipo no deja de dar ejemplo».

También ha confesado que para su compañero, Jesús Vidal fue un viaje muy duro. «Aunque hacían pruebas a todo el equipo, sentía fobia y el rodaje era complicado. Necesitamos que se nos vea emoción y a veces no era fácil. Él llevaba siempre mascarilla doble [algo que hace por prescripción médica], aun estando solo en medio del mar y con los cámaras a cinco metros. Su miedo era muy comprensible, es muy inteligente y tiene un sentido del humor muy negro, que me mola. Hemos congeniado», confiesa a ABC.