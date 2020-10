Bestial bronca de Eduardo Inda a Palomera por llamarle «reaccionario:» «¡Eso lo será alguien de tu familia!»

Juntar a Eduardo Inda y a Esther Palomera, conocida por sus afinidades socialistas, no solo de ella, sino de algún miembro de su familia, es de alto voltaje.

Eso lo saben bien en el plató del programa de Ana Rosa Quintana, donde ambos tertulianos volvieron a coincidir este lunes 26 de octubre de 2020.

Todo vino a cuenta de que Inda encontró en que tanto Palomera como Verónica Fumanal, conocidas por sus posiciones ‘progres’, alabasen el discurso de Pablo Casado (PP) durante la moción de censura de VOX, cosa que no dejaba en buen lugar al jefe de la oposición.

La conversación fue subiendo de tono.

Inda aseguró que el discurso de Casado no era bueno y la mejor prueba es que Palomera lo aplaudiese.

La tertuliana llamó al director de ‘OKDiario’ «reaccionario», provocando una furibunda respuesta de este.

“¿Me estás llamando reaccionario?”, ha preguntado Inda, que añadió: “Reaccionario lo serás tú o alguien de tu familia. A mí no me llama reaccionario ni Dios”.

“Con mi familia menos”, zanjaba por su parte Palomera.

Fue en marzo de 2020. El vídeo de la socialista Esther Palomera ejerciendo una nauseabunda defensa a ultranza de la terrible gestión Pedro Sánchez en la crisis por el coronavirus desataba un aluvión de críticas.

Entre dichas críticas destaca una en particular, un escandaloso tuit de Cristina Seguí, tan explosivo como la propia defensa de Sánchez que hizo Palomera en el ‘Programa de Ana Rosa’ de este viernes 27 de marzo de 2020.

«Hay que devolverle a Sánchez el favor de darle trabajo a tu hijo en Ferraz. Aún se esmera poco…», afirmó Seguí, lo cual generó una respuesta inmediata de Esther Palomera.

La respuesta de Palomera ya dejaba ver que se trataba de un lío gordo, la muy buena defensora del gobierno de coalición salió a poner el pecho por su hijo, pero a su vez tildó a Seguí de «ignorante y difamadora», mientras aconsejó a los medios que dejen darle voz.

«No tengo previsto ni tengo ganas de hablar con él«, confesaba el presidente del partido a Ana Rosa Quintana este 26 de octubre de 2020.

«No creo que sea necesario ni imprescindible. En política a veces se toman decisiones trascendentales, que son muy importantes y el otro día el señor Casado decidió dejar de ser una alternativa en España, decidió romper puentes con el único partido con el que podía construir una alternativa», añadió Abascal.

«A partir de ahora, para que no se enfaden ya no vamos a llamarles ‘derechita’, les llamaremos solo ‘cobarde’. De todas formas, el señor Casado hizo una referencia a los insultos por parte de VOX, en campañas electorales hace mucho tiempo que no nos estamos refiriendo, no hemos querido generar preocupación y malestar y fue muy sorprendente que con efecto muy retroactivo se sintiera ofendido, eso responde a una estrategia»