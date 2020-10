¿Canibalismo progre?: Los ‘trolls’ de la izquierda devoran a Cristina Pardo (laSexta) por no defender a Sánchez e Iglesias

Cristina Pardo (laSexta) fue ‘devorada’ por los propios ‘trolls’ de la izquierda radical en las redes sociales.

La presentadora de ‘Liarla Pardo’ recibió duras críticas por no defender a ‘capa y espada’ tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias en su programa de este 26 de octubre.

En concreto, a la izquierda reaccionaria no le gustó que Pardo no arremetiese contra Toni Cantó por tildar de “tonto” al presidente del Gobierno.

El coordinador autonómico de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, que analizó las medidas del PSOE-Podemos para combatir la expansión del COVID-19, despertó el odio progre al afirmar que:

“Ya te he dicho que cuando me habla así [Pedro Sánchez] me está tratando como si los españoles fuéramos tontos (…) Me parece que lo que se ha demostrado es que él es un tonto, los españoles no lo somos. Háblenos con claridad y trátenos como adultos. O nos trata como tontos o el tonto es él, es mejor lo segundo».