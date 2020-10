Carmen Borrego pierde los papeles como nunca antes contra un compañero y toca fondo en Telecinco: «¡Eres un puto rastrero!»

No corren buenos tiempos para el clan Campos, especialmente para Carmen Borrego después de protagonizar una de sus peores tardes en ‘Viva la vida’ (Telecinco) este domingo 25 de octubre de 2020.

Tras una intensa semana marcada por la contienda televisiva que inició contra ella Kiko Hernández, la hija pequeña de María Teresa se sentaba en el plató de Emma García -donde colabora- para dejar diáfano que no iba a ponerse a la altura de las palabras que el tertuliano de ‘Sálvame’ le había dedicado -pese a que después se disculpó, la acusó de ser una mentirosa y la llamó «potota»-.

«No me compensa. Ha llegado un momento en el que lo mejor es callarme. No voy a ponerme a su nivel. (…) No estoy bien, no soy de piedra pero no quiero ninguna guerra, quiero paz«, expresó visiblemente afectada.