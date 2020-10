El infierno personal de Carolina Sobe por culpa de un vecino acosador: 30 kilos más y una mudanza forzosa

Los últimos meses han sido complicados para todos, pero si a la emergencia sanitaria y a todas sus consecuencias le añadimos el acoso por parte de una persona, el dramatismo de la situación se multiplica y pasa a convertirse en tormento. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Carolina Sobe, que visitó el plató de ‘Sábado Deluxe’ (Telecinco) la pasada noche del 24 de octubre de 2020 para relatar el infierno que ha vivido recientemente por culpa de un vecino que se obsesionó con ella hasta el punto de atosigarla.

«Cuando llegaba de trabajar por la noche, él estaba esperándome en el portal borracho. (…) Un día estaba en mi casa y noté cómo intentaba abrir mi puerta. Al preguntar, me dijo que le dejase pasar y me puse a gritar como una loca», confesó, al tiempo que subrayó que estuvo «acosándola» durante una larga temporada y que incluso llegó a tocar su timbre a altas horas de la madrugada.

Aquel escenario provocó una sensación de miedo y alarma constante en la televisiva, que terminó desencadenando en ansiedad; una ansiedad que la empujó a comer de forma compulsiva.

«Yo no he estado así ni cuando estaba embarazada, que engordé 8 kilos. Me comía todo… Por la ansiedad no podía parar, veía una pizza y me tiraba de boca», expresó echando mano de su característico sentido del humor y reconociendo que ha engordado la friolera de 30 kilos.