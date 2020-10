Entrevista a cuchillo a Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid: «Esas preguntas no se le hacen a un presidente autonómico»

Telemadrid, dentro de la estrategia que ha diseñado José Pablo López, tiene claro que debe ser un arma en contra de la propia presidenta de la Comunidad y esa tensión e incluso animadversión contra la dirigente del PP quedaron patentes este domingo 25 de octubre en una entrevista con la periodista Silvia Intxaurrondo.

A cuenta del nuevo hospital que está construyendo el Gobierno de la región en Valdebebas, Intxaurrondo encontró que el asunto de la contratación del nuevo personal sanitario no está aún muy amarrado y quiso hacer sangre por esa vía, provocando que Díaz Ayuso se revolviera contra ella: «Yo no he de bajar a la letra pequeña. Son preguntas que normalmente no se les hace a un presidente autonómico. Mi responsabilidad es que haya un hospital público».

El nuevo hospital de Valdebebas

Díaz Ayuso había anunciado en esa entrevista con el canal autonómico que la Comunidad está ahora en el proceso de contratación de personal para el nuevo hospital de Valdebebas.

Aunque Telemadrid ha querido centrarse en dónde sacará su Gobierno al personal necesario, la dirigente ‘popular’ recalcaba que este nuevo hospital de emergencias es «una muy buena noticia». Se ha construido en tres meses -estará acabado el próximo día 31- y será uno de los más grandes de España «con unas infraestructuras únicas».

Tensión con la periodista Silvia Intxaurrondo

Telemadrid volvió a demostrar que no es un canal imparcial, como dicen sus dirigentes, sino que el exceso de celo que guardan contra el PP y su presidenta encierra en realidad una estrategia que pasa por hacerle la campaña a la izquierda, como PD ha probado en varias ocasiones.