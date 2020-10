Formidable bronca de Joaquín Prat a Monedero en Cuatro: "Tienes unos cojones..."

Juan Carlos Monedero es insufrible siempre, y en la televisión más aún.

El chamán podemita, gurú del partido morado y bulldog de Pablo Iglesias, es muy pesado en las tertulias televisivas, pero la culpa la tiene quien le lleva; Joaquín Prat, en este caso.

Hablamos de Cuatro al día, el programa vespertino de la cadena roja de Mediaset, que este lunes 16 de octubre de 2020 llevó al pesadísimo Monedero a la tertulia política.

Y como el terrible comunista se cree infalible, allí se encontró con la opción de decirle al presentador lo que debe hacer y lo que no; algo muy podemita lo de querer controlar los medios, por otra parte.

El problema en cuestión aquí fue la joven negacionista que el programa metió en antena para una entrevista, que terminó mal, pero el lío grande llego después:

Monedero: Esta chica me ha recordado a aquellas descerebradas del Metro que insultaban inmigrantes, y me parecen víctimas… Son gente a las que se les ha robado la posibilidad de entender su propio mundo. Yo lo veo como un fracaso nuestro y también algo de culpa tienen los medios cuando hacen algo tan poderoso como ponerle un altavoz a una persona que no está preparada.

Prat: Ah, claro… ¡Qué narices tienes Juan Carlos! ¡Dándonos lecciones que cómo tenemos que hacer nuestro trabajo!

Monedero: Yo no doy lecciones a nadie. Son personas muy jóvenes que no tienen una enorme formación, que no tienen una profundidad intelectual y se meten en una espiral inadecuada…

Prat: Mira Juan Carlos, cuando hablaba el doctor Espinosa esta chica estaba partiéndose de risa, y ya con eso queda retratada. Víctima o verdugo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Esto es pensar en el prójimo y eso no te lo da la formación. Es que todos somos víctimas y el verdugo es el periodista de turno, ¡tienes unos cojones!

Monedero: No es así, Joaquín, ¡no es así! ¡no es así!

Prat: Sí es así, ¡y es la segunda vez que me lo haces, Juan Carlos!

Monedero: ¡Vaya, vaya!