Girauta exige el cierre de Telemadrid al detectar otra manipulación para atacar a Ayuso

Como suele decirse, la han pillado con el carrito del helado.

Y lo cierto es que en el caso de Telemadrid ya se es reincidente habitual porque la cadena autonómica no está por la labor, precisamente, de facilitar las cosas a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

No se trata, huelga decirlo, de que la televisión que pagan religiosamente los madrileños, tenga que jalear al político que esté ocupando la poltrona presidencial en la Puerta del Sol.

Pero tampoco se trata de poner en solfa porque sí su gestión y mucho menos cuando se manipulan gráficos o se hacen unas entrevistas que más bien parecen interrogatorios.

Porque, evidentemente, lo sucedido en ‘El Debate de 120 minutos‘ el 28 de octubre de 2020 guarda directa correspondencia con lo acaecido el 25 de octubre de 2020.

En esta jornada, Isabel Díaz Ayuso era entrevistada por la periodista Silvia Intxaurrondo para el ‘Telenoticias’ y al final fue de tal nivel inquisitorial el cuestionario de la presentadora vasca sobre las dudas que le entrañaban el nuevo hospital de pandemias de Valdebebas que hasta la propia presidenta de la Comunidad de Madrid no se quedó callada.

Este es un extracto de lo recogido por Periodista Digital:

Silvia Intxaurrondo: «¿No van a quedar desasistidos?»

Díaz Ayuso: «Es un nuevo hospital y eso es una buena noticia y lo que va a haber es una reorganización de los sistemas sanitarios para que no falte de nada. Es una buena noticia que Madrid vaya a tener un nuevo hospital con 1000 camas y casi tantas UCIS como una provincia entera de España.»

Silvia Intxaurrondo: «Es que a mí no me salen las cuentas. Si coge personal sanitario de otros hospitales y los lleva a Valdebebas…»

Díaz Ayuso: «Sí pero porque se van a reorganizar…a ver yo no soy la responsable de los RRHH de la Consejería de Sanidad. La presidenta no tiene por qué entrar al detalle de cómo se van a organizar los turnos, eso a mí no me compete. Creíamos que íbamos a necesitar un nuevo hospital y la proeza que en tres meses lo vamos a tener y va a sorprender al mundo, eso es lo que a mí me ha de ocupar. Pero como comprenderá yo no he de bajar a la letra pequeña. Son preguntas que normalmente no se les hace a un presidente autonómico. Mi responsabilidad es que haya un hospital público.