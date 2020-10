La inaudita confusión de María Teresa Campos con ‘Paquita Salas’ que le costó una regañina de Terelu

Como cada jueves, este 29 de octubre de 2020 María Teresa Campos ha actualizado su canal de Youtube -‘Enredados por María Teresa Campos’- con una nueva entrevista. En esta ocasión, el invitado ha sido el actor Brays Efe, con quien la presentadora ha charlado sobre la extraordinaria y luminosa comedia ‘Las Cosas Extraordinarias’, el origen de ‘Paquita Salas’ y sus comentados cameos en ‘Veneno’.

Y precisamente sobre ‘Paquita Salas’ la presentadora ha admitido que es una producción que le ha «servido para muchas cosas, entre ellas, para darme cuenta de que soy bastante tonta».

«Me lo dijo mi hija Terelu… Yo no sabía que Paquita Salas no era Paquita, sino Paquito. Ella me dijo ‘mamá, hija, si eso lo sabe todo el mundo’ y yo respondí que todo el mundo menos yo», ha reconocido, al tiempo que Brays ha matizado que «todo el mundo no, porque incluso hay gente que ha salido en la serie que no lo sabe, como un señor que aparece en la primera temporada que me dio un besito y él cree que se lo dio a Paquita».