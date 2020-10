Olona (VOX) fumiga a Monedero de un plumazo: «Habéis secuestrado la democracia sin pistolas»

Como cada viernes desde que empezara la temporada televisiva allá por septiembre de 2020, Ana Rosa Quintana insiste presentando una tertulia política de políticos para poder llegar a acuerdos: lo único que consiguen es, a menudo, la falta de respeto y la descalificación.

Este 30 de octubre de 2020 participaron en Telecinco el podemita chamán y bulldog de Pablo Iglesias y de Podemos, Juan Carlos Monedero; Baldoví (Compromís); Macarena Olona (VOX); Mari Luz Martínez (PSOE) y Marga Prohens (PP)…

No era la primera vez que Olona y Monedero se ponían uno frente al otro en El Programa de Ana Rosa, y efectivamente, como parece inevitable, tampoco la primera vez en la que acaban poco menos que tirándose de los pelos.

Acababa de empezar el debate, con un comentario de cada asistente sobre lo sucedido en el Congreso en los días anteriores con la confirmación del estado de alarma para varios meses, cuando le llegó el turno a Monedero y Olona:

Monedero: Arrimadas dice “dais puta vergüenza” al PSOE y desde las filas de VOX se grita constantemente. La Sesión de Control se convierte en un campo de batalla, al Presidente se le insulta, a la Vicepresidencia también. No ha una buena imagen. Yo zanjaría y o bajamos la belicosidad del mensaje o la gente que escucha van a decir que los políticos no les ayudan, que solo cavamos trincheras…

Olona: Desde luego ayer lo que vimos fue el día más negro desde 1978; lo que ayer se produjo fue un secuestro a la democracia, y la falta de dignidad de los 297 diputados que no se opusieron viene dada porque en ese secuestro ni siquiera fue necesario que los secuestradores, el PSOE y Podemos, vinieran con pistolas. Los diputados de VOX votamos no a un estado de excepción encubierto, a un estado de alarma inconstitucional. Ayer 297 diputados entregaron y rindieron nuestra democracia al gobierno socialcomunista […] No solamente hemos votado no sino que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional y pedir la cautelar. […] ¡La historia os juzgará!