Susanna Griso sopapea a una okupa caradura por meterse en un piso plagado de lujos

Este viernes 30 de octubre en Espejo público, Susanna Griso se ha mostrado visiblemente molesta con una mujer que ha okupado una casa junto a su hija.

Se trató de un programa especial para defender las posiciones en relación a la ‘okupación’. La presentadora se ha inclinado hacia el lado de la propietaria de la vivienda.

En una entrevista a través de una videollamada, Samara ha contado que se encontraba en un centro de protección para mujeres maltratadas, pero, cuando se le acabó el plazo de estancia, se vio en la calle con su pequeña, por lo que decidió okupar la casa de Ana.

El Ayuntamiento ha puesto a su disposición la estancia en una casa de acogida en Ponferrada.

No obstante, la okupa considera que es un problema «vivir con 1.000 personas más», por lo que exige un piso para ella y su pequeña.

dios me libre d defender a 1 «sra» q incito a todos a salir el 8m pese al covid xo es que lo de la okupa lo he visto demasiadas veces: gente q cree q x chantajear puede obtener lo que desea, pq claro, 1 pisito GRATIS con unos justos m2 no le parece bien. https://t.co/Br1HohO6T6

La conductora del espacio de Atresmedia no comprendía por qué Samira se negaba a abandonar la casa de Ana si ya disponía de una solución.

Griso le ha dicho «te están ayudando» y la entrevistada respondió: «Quiero una casa de protección oficial».

La respuesta de Samara ha enfadado a Griso, que no ha ocultado su indignación en el plató. «¿Quieres una casa de protección con cuántos metros, y con piscina y huerto también?», le ha dicho, ya que «las cosas no funcionan así».

Por su parte, otros colaboradores han tachado las exigencias de la mujer de «chantaje».

Mientras, la propietaria ha indicado:

Me vine para Suiza, no he podido disfrutar de mis padres y he trabajado toda mi vida para hacerme una casa. No es justo que vengan personas que no quieran trabajar a aprovecharse de los beneficios de los demás.