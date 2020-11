El desconsuelo de la estrella de Mediaset con la que ya no cuentan: lágrimas y sensación de vacío

Aunque admite que gana «más dinero trabajando fuera» de la pequeña pantalla, Patricia Pérez ‘Steisy’, popular extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ -una de las protagonistas que más tiempo permaneció en el formato de Mediaset- y exconcursante de ‘Supervivientes 2016’, atraviesa una dolorosa situación al no sentirse reconocida y valorada a nivel profesional. Tal y como ha confesado entre lágrimas este 3 de noviembre de 2020 en su canal de Mtmad, tiene «sentimiento de pena» y «de vacío» tras estar seis años trabajando en televisión «dando lo máximo» de sí sin ver ningún tipo de recompensa.

Mientras en la cadena continúan con sus emisiones habituales, ya no cuentan con su presencia en prácticamente ningún plató y ahora confiesa que «me he quedado solo con la publicidad y con ser influencer«, cuando su verdadera intención y vocación era «seguir vinculada» al medio.

«No estoy frustrada porque trabajo y estoy en el tope, soy mi propia jefa, gano todo lo que quiero al mes y me sobra… No puedo quejarme», ha reconocido, al tiempo que ha apuntado que piensa que su esfuerzo durante tanto tiempo ha sido en vano, lo cual le da «mucha pena» .

«Ya no sé si el problema es que no lo hago bien. (…) Ya no cuentan conmigo lo suficiente por el motivo que ellos tengan, que me parece fenomenal, pero eso no quita que yo me ponga triste. Tengo un millón de seguidores y estoy muy agradecida, pero también tengo malos momentos», ha concluido visiblemente afectada la andaluza.