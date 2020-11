El periodismo de bufanda en el que cree Javier Ruiz: todos los disturbios «son cosa de la ultraderecha»

En los disturbios no había menas; el lerdo que puso a la venta en la bicicleta no se llamaba Husain; no gritaban ‘Gora ETA’ en Logroño; ni decían ‘independencia’ mientras corrían por las calles de Cataluña. Todo esto según Javier Ruiz, obsesionado con emparejar a VOX en todo lo que acontece durante las noches en diversas capitales de nuestra geografía.

Javier Ruiz cree que la ultraderecha está detrás de los disturbios en varias ciudades españolas durante los últimos días.

El periodista de Cuatro alzaba la voz precisamente en ‘Cuatro al día‘ sobre lo sucedido durante varias noches en varias capitales españolas:

Javier Ruiz: Quién acude, efectivamente, es la ultraderecha. No empatemos, fundamentalmente la ultraderecha

Cristina Cifuentes: Bueno, y la ultraizquierda

Javier Ruiz: Pero no empatemos. A mí no me preocupa especialmente quién acude, insisto, me preocupa más primero quién convoca, y segundo quién aplaude. Quién hace el antes, y quién hace el después. Porque el antes son convocatorias de ultraderecha. Todas. No he visto una sola convocatoria de ultraizquierda. Y segundo, que ocurre después. No he visto una sola condena de la ultraderecha. Ni una sola de VOX. Es más, algunos de sus dirigentes dicen que hay más motivos que nunca para ese tipo de protestas y dicen además que esto es cosa de los menas.