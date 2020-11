laSexta intenta resucitar el decadente ‘Salvados’ de Gonzo con otro plantón de Esperanza Aguirre

‘Salvados’, el afamado -y también polémico- programa que encumbró a Jordi Évole en las noches de domingo de laSexta, y que éste dejó al cabo de los años al periodista entonces de El Intermedio ‘Gonzo’, amenaza con regresar el próximo domingo 8 de noviembre.

Desde que ‘Salvados’, que con Évole de cara visible consiguió ‘scoops’ de talla mundial como las entrevistas al dictador venezolano Nicolás Maduro o al actual Papa Francisco, quedó en manos de Gonzo, lo cierto es que nada volvió a ser igual.

Ahora que el programa regresa con un especial sobre la Sanidad pública, sus responsables han intentado vender como ‘gancho’ un clásico: un nuevo encontronazo con Esperanza Aguirre.

Desde esta semana, se está viendo en las promos de ‘Salvados’, emitidas en laSexta y también en internet, un extracto del programa que se podrá ver el domingo.

Évole se las tuvo tiesas en su día con Aguirre, llegando incluso la ex presidenta de la Comunidad de Madrid a levantarse de una entrevista y marcharse porque el reportero catalán había sobrepasado el horario pactado.

En las imágenes que componen esa promo, se observa una conversación entre Gonzo y la ex dirigente ‘popular’.

Y se marcha.

El ex presentador de ‘Salvados’, a pesar de que la promo del programa vende por todo lo alto el encontronazo con Aguirre, ha asegurado en un tuit que lo mejor, sin embargo, no es eso.

He tenido la suerte de ver el primer @salvadostv

Y es un gustazo ver como no pierde su esencia.

Vuelve por todo lo alto.

Y no porque Esperanza deje plantado a @FerGonzo

Lo mejor del programa no lo podemos enseñar.

El domingo lo entenderán.pic.twitter.com/kofjXzneju

— Jordi Évole (@jordievole) November 2, 2020