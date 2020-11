Cachondeo en Twitter con el ‘experto’ Lorenzo Milá para analizar en TVE las elecciones en EE.UU

Son unos auténticos ‘genios’ en TVE.

Entre todos los expertos que podían escoger para cubrir in situ la noche electoral de los Estados Unidos y que, a la hora de la redacción de esta nota, todo hace indicar que Donald Trump revalidaría su mandato por cuatro años más en la Casa Blanca, a los de la televisión pública no se les ha ocurrido mejor idea que elegir a Lorenzo Milá.

Cierto es, todo hay que decirlo, que este periodista permaneció muchos años en Estados Unidos como corresponsal de TVE y que a buen seguro tiene conocimientos de cómo se mueve la situación en esa nación.

Sin embargo, después de esperpento perpetrado en febrero de 2020, cuando vino a ningunear lo que iba a pasar con el coronavirus, no parece que haya sido la apuesta más acertada del canal estatal.

Y mucho menos después de ver la evolución del voto a lo largo de la madrugada del 3 al 4 de noviembre de 2020, con un Joe Biden que, pese a los ánimos de Carlos Franganillo y Lorenzo Milá queriendo ver un halo de esperanza a tenor de los primeros muestreos, fue cediendo terreno hasta acabar arrojando la cuchara.

Lorenzo Milá 😂😂😂😂 the revenant después de lo de la gripe https://t.co/9h1Td0H34J

@lorenzomila el visionario de que el coronavirus era in simple catarro. Tve manipuladores.

#NocheAmericanaRTVE con todo el respeto del mundo, pero despues de la cagada de Lorenzo Mila con el #Covid_19 en Italia no merece estar ahi para cubrir las elecciones americanas.

Lorenzo Milá y Franganillo de enviados especiales en las elecciones USA. No se me ocurren dos periodistas que me den más confianza en sus análisis. #NocheAmericanaRTVE https://t.co/7j5yMVOHOY

— Gus G. Carnero (@GusGCarnero) November 4, 2020