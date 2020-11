laSexta, arruinada: ‘cazan’ en directo otra manipulación de Ferreras

La segunda cadena de Atresmedia anunciaba a bombo y platillo que su ‘estrella informativa’ Antonio García Ferreras dirigiría y presentaría un maratón televisivo a costa de las elecciones en los Estados Unidos.

15 horas de emisión en directo en laSexta informando [a juzgar por las críticas ‘desinformando’] sobre el combate electoral entre Donald Trump y Joe Biden en el país más poderoso del mundo.

Con orgullo contaban este pasado lunes en Atresmedia que presentado por García Ferreras, este especial, que comenzará a emitirse el martes a las 23:30 horas y se prolongará hasta las 14:00 horas del día siguiente, realizará un completo seguimiento de las elecciones estadounidenses con su habitual estilo dinámico y vanguardista.

Para ello contará con conexiones desde Estados Unidos con los corresponsales de laSexta (Sandro Pozzi en Nueva York, Bricio Segovia en Washington y Marina Estévez en Los Ángeles) y Newtral (Emilio Domènech).

Pero el esfuerzo informativo ha quedado rápidamente empañado gracias al sesgo político de Ferreras. Ahora mismo Twitter arde, no obstante #Ferreras es trending topic mundial, por adoctrinar a sus televidentes en contra de Trump.

Los espectadores, a medida que avanzaba la noche electoral y estaba más cerca la reeleción del presidente y la derrota de Biden, han ido afeando a García Ferreras sus continuas manipulaciones y, al tiempo, las burlas han comenzado a surgir contra el director de laSexta a quien han cuestionado también claramente su profesionalidad e imparcialidad.

Los tuiteros no han tenido piedad contra la manipulación de Ferreras, y su elenco de colaboradores, con comentarios de todo tipo…

“Ferreras dice que hasta que no gane Biden el recuento no ha finalizado”, ironiza un usuario de la red social del pajarito.

“En la Sexta empezaron con Florida como estado imprescindible para que ganara Biden. Y ya van renunciando a Ohio, Pensilvania y Carolina del Norte porque en los tres ya hay posibilidades de que gane Trump A Ferreras se le está quedando cara de 2016…”, comenta otra tuitera.

“- Los que ganan Ohio y Florida son Presidentes Ferreras ahora mismo: – No es tan importante quien gane en Ohio y Florida”., se mofa otro tuitero.

“¿Qué es lo que lleva a un latino de Florida a no votar lo que le dice Ferreras que le conviene? ¿Por qué no ve La Sexta para decidir su voto?”.

Ferreras todavía no se entera que en EE.UU no le ven. Allí no puede manipular.#LevantandoEspañaConVox ☝️🇪🇦#TeamVox ⚒️💚⚒️ pic.twitter.com/auPAe2YHlS

— 𝓙𝓙 𝓓𝓮𝓼 𝓜𝓮𝓾𝓵𝓮𝓼. (@JACQUESDES) November 4, 2020