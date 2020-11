Verstrynge le sale rana a Ferreras con una ristra de halagos al milagro económico de Trump

Jorge Verstrynge descolocó a Antonio García-Ferreras.

El ideólogo de Podemos fue entrevistado en ‘Al Rojo Vivo’ en el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, su discurso estuvo muy lejano a apoyar la candidatura de Joe Biden.

Verstrynge comenzó recordando que las encuestas no son un indicador confiable. “En la última elección, las encuestas le daban perdedor [a Donald Trump] y que el 95% de la prensa estaba en contra de él”.

Además, sorprendió al presentador de laSexta con una ristra de halagos al milagro económico de Trump.

“Los americanos harán lo que quieran, pero hay que reconocer que Trump ha recuperado la economía, recuperado el empleo, recuperado empresas que habían huido al extranjero y ha dado un parón a la inmigración ilegal, un parón a las políticas agresivas al exterior, cuadrar la OTAN, cuadrar los militares, cuadrar los fabricantes de armas y protección a los más débiles, esos a los que Hillary Clinton llamaba ‘White Trash’”.

A pesar de que Ferreras intentó atacar a Trump afirmando que el COVID-19 era una “gripecita” [como también lo afirmó Fernando Simón en España, sin que sea reprochado por el presentador de laSexta], el ideólogo de Podemos volvió a defender al presidente de EEUU: “Aquí también pasó lo mismo y muchos se lo tomaron a broma, los españoles en primer lugar. Y también los chinos”.

¿Nuevo error en la matrix? Vestrynge afirma que Trump HA RECUPERADO LA ECONOMÍA, EL EMPLEO, Y EL RETORNO DE EMPRESAS a EE.UU. mientras a Ferreras se le queda la cara pálida del SHOCK ¿Le expulsarán de Podemos por decirlo? #SpainSupportsTrump pic.twitter.com/pZGPuxtcLA — Paseamos Juntos por España (@paseamosjuntos) November 3, 2020

Verstrynge le ‘saboteó’ el directo a Ferreras pocas horas después de pronosticar el final del Gobierno de Pedro Sánchez en la cara del propio Juan Carlos Monedero en Público.

El final de Sánchez

El ideólogo de Podemos, echó cuentas sobre las consecuencias de la moción de censura valorando un resultado muy positivo para VOX.

«La moción de censura. que es constructiva porque se inventó para que no hubiera desestabilización a lo Weimar en Alemania, fue la consagración de VOX. Y el PP ha pasado de derechita cobarde a derechita traidora. Dicen que (Pablo) Casado estuvo muy bien, tan bien que le felicitó Pablo Iglesias (risas). Las bases del partido se habrán echado a temblar».

Monedero ya estaba descolocado. «¿Macrón o Merkel le bastan al PP para gobernar?», preguntó el exasesor del sátrapa Maduro.

«Eso no le vale a Casado. VOX va a utilizar que de pronto a Casado le ha salido un alma oligárquica pidiendo el regreso del viejo bipartidismo que arranca de Cánovas. «De pronto el señor Casado se arrima al PSOE para repartirse el poder», dirá VOX».

El gurú podemita afirmó que a él le llega información de que «VOX que están batiendo record de afiliación» y ha sido muy crítico con Pablo Casado.

«Dicen muchos que ‘las elecciones solo se ganan en el centro’. Ya, pero no es el caso ahora. Cuando el PP giraba al centro, se aseguraba de que no tenía nada a su derecha. Ahora tiene a VOX. Cuidado. Que puede funcionar.

«Yo no entendí el ataque personalizado de Casado a Abascal. No fue elegante. Podía haber dicho lo mismo de la misma manera. Yo sí me creo que hay una afiliación masiva en VOX».

Lo mejor fue cuando auguró la caída de Sánchez e Iglesias por culpa de los confinamientos prolongados:

«De esta pandemia va a salir un resultado. La actual coalición de Gobierno va a perder el gobierno. Y en función de que termina esta puta pandemia los resultados serán impredecibles. ¿Tú crees que un Gobierno que declara confinamiento de seis meses las puede ganar. Ya hay manifestaciones en la calle. Tú y yo sabemos que el ser humano no está preparado para un encierro tan prolongado. Tarde o temprano eso estalla»

Monedero ya estaba en shock. «Eso no parece previsible al corto plazo».