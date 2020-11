La pregunta envenenada de ‘Isobaras’ López a Maroto (PP) que acaba arrojándola al precipicio del fracaso

Mónica López, presentadora de ‘La hora de la 1’ de TVE volvió a quedar en evidencia este 5 de noviembre de 2020 durante su entrevista a Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado.

«Me gustaría que nos aclarara una cosa antes de irse, en la Comunidad de Madrid hemos dicho que los datos han mejorado tanto… quería que me aclarara una cosa ¿Cómo puede ser que hace dos semanas cuando el Gobierno decretó el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, ustedes consideraran un atropello y ahora todo el mérito es de la Comunidad de Madrid?». Esta era la pregunta que lanzaba la presentadora justo antes de despedirse del invitado.

«No tiene nada que ver, lo que hizo Sánchez es decretar unas medidas que se las tumbó un juzgado. Además de hacerlo mal es que mete la pata como el decreto que ahora se han olvidado de que permitir que las comunidades puedan hacer confinamientos familiares», explicaba Maroto.

Nerviosa, López contestaba: «No quiero debatir con usted, pero los tribunales de justicia de otras comunidades autónomas no tumbaron ese decreto«.

La respuesta que recibía del popular volvía a dejar a la presentadora muy mal parada:

J. Maroto: «Porque lo hicieron bien»

M. López: «Pero lo hicieron las comunidades autónomas con el mismo decreto…»

J. Maroto: «La Comunidad de Madrid toma unas medidas, a Sánchez no le gusta y quiere poner otras. Los jueces dicen que han metido la pata y le dan la razón a Ayuso, entonces porque sí, estado de alarma para Madrid. Es una especie de enfado porque he perdido el juego. Ese estado de alarma no era necesario. Ha mejorado porque las medidas que ha implementado la Comunidad de Madrid y el esfuerzo de los madrileños ha llevado a ser la comunidad que mejora con más rapidez en esta pandemia. No hay que hacer distinción por colores. Las políticas tienen que ser acertadas, ya está bien de meter la pata».