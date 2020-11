Ortega Smith se mofa del podemita de turno en Telecinco: así se gana una apuesta en diez segundos

«¡Es censura, intolerable y antidemocrático…!» Con estas voces terminaba la primera parte de ‘El Programa de Ana Rosa’ este 6 de noviembre de 2020, y eso que no habían llegado aún los políticos que como cada viernes se arremolinan en el debate salvaje en la mesa de Telecinco del que ya tenemos muchas muestras…

En esta ocasión, José Zaragoza (PSOE), Toni Cantó (Ciudadanos), Ortega Smith (VOX), Pablo Fernández (Podemos), Andrea Levy (PP), protagonizaron un debate de lo más alterado, y es que no es la primera vez en que estos representantes parlamentarios aparecían por Telecinco y formaban parte, varios de ellos, de alguna refriega en otras ediciones:

El ‘ministerio de la verdad’ que quieren imponer socialistas y podemitas desde el Gobierno fue el primer tema escogido por Ana Rosa para abrir fuego, nunca mejor dicho, y en apenas un par de minutos Ortega Smith había laminado del debate al podemita de Castilla y León… Así comenzó el discurso de Fernández, atacando a VOX a las primeras de cambio, algo que se disfrutó el secretario general del partido verde en Madrid:

Ortega Smith respondía entonces:

Le interrumpe el podemita con una risotada:

Y no me río, porque me preocupa mucho lo que pasa en Venezuela y Cuba desde hace muchos años. Hablamos de un gobierno que ha restringido durante un ‘estado de excepción’ las libertades de movimiento, de manifestación, de reunión, y ahora las de opinión…

Ya no es cuestión de hablar de un ministerio de la verdad, porque lo que quieren es un ‘ministerio de la mentira’, de la falsedad, del bulo institucionalizado. Lo que quieren es que en España no se pueda pensar diferente ni expresar lo que cada uno quiera, y además no les basta con tener a la mayoría de los medios controlados mediante dinero, sino que además quieren controlar las redes sociales, que por ahora no pueden. Lo que quieren es controlarlo todo, como hacen todas las dictaduras…