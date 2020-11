Hasta Ferreras, luz y guía del Gobierno PSOE-Podemos, alerta sobre la maldad del Ministerio de la Verdad

«Es altamente peligroso y el Gobierno debería hacérselo mirar. Aquí injerencias, no».

Antonio García Ferreras, que no es precisamente sospechoso de ser militante de VOX, ha estallado ante la intención de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de poner una mordaza a los medios de comunicación con la excusa de controlar los bulos que se difunden por redes sociales.

Pero no es más que un mero pretexto para lo que en realidad se pretende, que no es otra cuestión que acallar a radios, televisiones o periódicos que no bailan el agua a la ‘factoría Moncloa‘.

En su programa de ‘Al Rojo Vivo’ (laSexta) del 6 de noviembre de 2020, Ferreras era contundente en su alegato:

Un Gobierno dedicado a decidir qué es verdad y qué es mentira. Qué es información y qué es desinformación. Los gobiernos tienen cierta tendencia a desinformar y a intentar controlar los medios de comunicación.

Añadía el presentador de la tertulia del segundo canal de Atresmedia que iba a estar muy atento a los movimientos censores del Gobierno socialcomunista:

Vamos a estar muy atentos a estos movimientos del Gobierno. La excusa de Europa apunta a excusa.

Recordaba que en 2017 el Partido Popular intentó algo similar, aunque cierto es que llevó la medida para ser debatida en el Congreso, y que Iglesias se rasgaba las vestiduras, justo lo contrario que ahora, con un vicepresidente segundo encantado con ejercer el control de los medios de comunicación:

También es verdad que el PP se rasga las vestiduras cuando ya intentó hacer algo exactamente igual con Mariano Rajoy al frente. Si estaba mal entonces, está mal ahora. Cuando lo intentaba hacer Rajoy, el vicepresidente Pablo Iglesias también se rasgaba las vestiduras.

Y sobre estas declaraciones de Arancha González Laya, ministra de Exteriores:

Se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que falsean el debate público y que manipulan a la población.

el presentador de ‘Al Rojo Vivo no terminaba de encajar las piezas del relato:

¿Quién lo decide? ¿Moncloa? ¿Algún ministro? ¿Algún colega? Es altamente peligroso y el Gobierno debería hacérselo mirar. Aquí injerencias, no. Esto es de alto riesgo, peligro.

CINTORA, NI ESTÁ NI SE LE ESPERA

El arranque de Ferreras, que demuestra que, por encima de la ideología, está su ADN de periodista de raza contrasta con la docilidad de los periodistas oficiales de RTVE, la ovina sumisión de los tertulianos de plantilla, la claudicación de los chiringuitos digitales que viven de las limosnas del Gobierno.

Un claro ejemplo fue como todos los periodistas invitados en la entrevista a la ministra de Exteriores en ‘La hora de la 1’ (TVE) callaron como puertas ante la afirmación inequívoca de González Laya de que el Gobierno de Sánchez está en el afán de monotorizar a los medios de comunicación. Ni un leve quejido se escuchó en el programa de Mónica López.

Y, por supuesto, que nadie espera que la cosa vaya a mejorar con palmeros del estilo de Jesús Cintora, recién enchufado con sueldazo en RTVE.

Al periodista soriano, salido de la factoria de PRISA y luego inflando currículum en Cuatro y laSexta, ni esta ni se le espera en esta batalla por la libertad.

PERIODISTA CON INDISIMULADA INCLINACIÓN PROGRESISTA

El leonés Antonio García Ferreras, de 54 años y marido de la periodista Ana Pastor, nunca ha ocultado sus amores a la izquierda política y hasta se define en privado, como hacía su amigo Zapatero, de ‘rojo’.

Entre sus amistades confesas, además de Florentino Pérez y el inefable José Luis Rodríguez Zapatero, está el ex secretario de Estado de Comunicación y viudo de Carme Chacón Miguel Barroso.

El propio García Ferreras ha admitido en varias ocasiones que su línea editorial tiene un marcado sesgo político: «Hacemos una televisión de centro-izquierdas, o de izquierdas, o progresista. No voy a engañar a la gente y voy a decir ‘soy neutral, soy objetivo’”.

Desde 2006, con el lanzamiento de laSexta, ejerce de director de la cadena ‘roja’ de Atresmedia y tras la fusión de Antena 3 y laSexta a finales de 2012, forma parte de la directiva del gigantesco grupo resultante.

En enero de 2011 comenzó a dirigir y presentar el programa de debate político ‘Al Rojo Vivo’, inicialmente en horario de noche, aunque en septiembre de 2011 pasó al horario de las tradicionales tertulias de la mañana. Y ahí sigue dando doctrina.